Rückgabe von Fugenmasse sorgte für Ärger

Dringend benötigte Markus A. Ende März Fugenmasse. Er bestellte sie im Onlineshop einer Baumarkt-Kette, nachdem ihm auf Nachfrage eine kurzfristige Lieferung zugesagt wurde. Da das Versprechen dann doch nicht eingehalten werden konnte und der Niederösterreicher bereits einen Ersatzkauf getätigt hatte, wollte er die Ware retournieren. Das gestaltete sich jedoch kompliziert. Denn das angeforderte Rücksendeetikett wurde nicht übermittelt. Also wollte Herr A. die Ware in der Filiale in Mistelbach retournieren, erhielt dafür sogar eine Bestätigung des Kundenservice. Zurücknehmen wollte man das Produkt trotzdem nicht, weshalb der Leser die „Krone“ um Hilfe bat.