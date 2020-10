Kärntner betrieb Betrug mit Lego im großen Stil

Gewicht mit Spielsand vorgetäuscht

Um sich das Vertrauen seiner Kunden zu erschleichen, bot er palettenweise Lego-Sets zehn bis 20 Prozent unter dem Verkaufspreis an. Und nahm einen Verlust von 34.000 Euro in Kauf. Dadurch veranlasste er die Abnehmer zu weiteren Überweisungen, da im Großhandel Vorauskasse üblich ist. Doch der Klagenfurter sendete via Luftfracht nur mehrere Paletten mit Spielsand, um das nötige Gewicht für den Frachtbrief der Spedition zu erreichen. Er täuschte so die tatsächlichen Lieferungen des Spielzeugs vor.