Horror-Hit mit Sarah Michelle Gellar wird Serie

Die moderne Version des 1997 erschienenen gleichnamigen Horrorfilms erzählt die schockierende Geschichte neu und in Serie: In einer Stadt voller Geheimnisse wird eine Gruppe von Teenagern von einem mysteriösen Killer verfolgt - genau ein Jahr nachdem sie in der Nacht ihrer Abschlussfeier einen tödlichen Unfall verursachten. Film und Serie basieren auf dem Roman von Lois Duncan aus dem Jahr 1973.