„Das ist die Zukunft der Schweinehaltung“

So will das keiner mehr!

Die Bilder aus Vorzeigeställen sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass Tausende Schweine bei uns dahinvegetieren müssen. Jüngst waren es Fotos aus einem steirischen Stall, die unsere Leser verstört haben: Eber, verbotenerweise in engste Kastenstände gezwängt. Tiere, die in ihrem Kot waten müssen und verletzt sind. Das sind einige (wenige) Bilder, die ihren Weg an die Öffentlichkeit geschafft haben. Ob es in anderen Ställen auch so zugeht? Fakt ist: Konsumenten wollen das so nicht mehr haben!