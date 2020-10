Amstettens Cup-Spiel wegen Coronavirus verschoben

Wie auch schon in der Auftaktrunde bringen Coronavirus-Fälle auch das Spielprogramm der 2. Runde des Fußball-ÖFB-Cups durcheinander. Am Mittwoch musste die für Freitag geplante Partie des Regionalliga-Mitte-Vertreters SV Allerheiligen gegen SKU Amstetten abgesagt werden. Grund sind positive PCR-Testergebnisse aufseiten der Steirer, wie der ÖFB bekanntgab. Das Duell von Regionalligist SVG Reichenau/Innsbruck gegen Blau-Weiß Linz war bereits am Dienstag verschoben worden.