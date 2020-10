Tabakovic übertrumpft eine Austria-Legende

PLUS: In der Mannschaft steckt mehr Potenzial als es die ersten fünf Runden widerspiegeln. Dank der Kooperation mit Clermont Foot (Fra) verfügt die Austria auch über hochbegabte Talente, denen der Knopf in Lustenau richtig aufgehen könnte. Doch nicht nur bei den Legionären hat die Austria gut investiert. Mit Mathias Maak wurde eine Identifikationsfigur geholt. Und mit Fabian Gmeiner (23) flitzt ein starker Vorarlberger am linken Flügel, der bisher im Ländle völlig übersehen wurde und der einst in Stuttgart beziehungsweise beim Hamburger SV ausgebildet wurde.