Flüchtender Handtaschendieb von Auto erfasst

Blaulichteinsatz in Neutorgasse

Die gestohlene Handtasche wurde an Ort und Stelle dem jungen Opfer ausgehändigt. Der verletzte Verdächtige wurde von der Rettung in das Krankenhaus gebracht. In der Neutorgasse kam es während des Einsatzes zu kurzfristigen Behinderungen für den Fahrzeugverkehr.