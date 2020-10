Erzbischof ließ Altar nach Sex-Skandal verbrennen

Bereits am 30. September waren der 37-jährige Priester und zwei Frauen in der Peter-und-Paul-Kirche in Pearl River nordöstlich von New Orleans verhaftet worden, nachdem sie angeblich auf dem Altar sexuelle Handlungen begingen. Ihnen wird vorgeworfen, gegen ein Gesetz von Louisiana verstoßen zu haben, das Sex in der Öffentlichkeit verbietet.