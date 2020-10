England: Eine Bogenlampe ließ „Zirkus“ strahlen

Löw kontert Kritikern

Vor der Pause hatte Lukaku, nachdem er von Dier gelegt worden war, per Elfer die Belgier (ohne die verletzten Hazard-Brüder) in Front geschossen. Ein Rashford-Strafstoß brachte England zurück. Obwohl de Bruyne und Co. besser waren, mehr vom Spiel hatten, Carrasco auch zwei Top-Chancen ausließ. So endete in Wembley Belgiens Siegesserie