„Pelikanblut“-Talk über Horror und Menschliches

Du hast vorher das Wort Überhöhung verwendet. Am Ende bleibt Wiebke in ihrer gefühlten Ausweglosigkeit nur mehr der Schritt zur Hexerei, wodurch Raya schlussendlich auch von ihren Dämonen befreit werden kann. Dieser Handlungssprung spaltet die Zuseher mit Sicherheit.

Dieses Heidnische und Paganistische kommt aus Skandinavien und unseren Regionen. Wiebke ist in dieser Phase als Mutter und Frau völlig am Ende ihrer Kräfte und weiß nicht, wie es weitergehen soll. In der Hexerei findet sie aber einen Weg, der ihr wieder neue Kräfte verschafft. Ich habe viele alte Mythen und Märchen gelesen und da geht es oft um Frauen in Krisensituationen, denen von anderen Frauen geholfen wird. Ich sehe das nicht als einfachen Ausweg, sondern vielmehr als Symbol für eine Urkraft in der Frau, um dieses Hindernis meistern zu können. Man kann die Sache aus verschiedenen Gesichtspunkten lesen. Einerseits kann jemand einfach nur die dämonische Austreibung sehen, aber trotzdem ist da auch eine Art von Glauben vorhanden, indem das Trauma zu einem symbolischen Wesen wird. Es ist der Psychologie gar nicht so fern, sondern nur eine andere Art zu beschreiben, was vorfiel oder was das Kind von früher mit sich herumträgt. Als Überhöhung meine ich, dass der Film einerseits ein hoffnungsvolles Ende hat, er einen aber nicht nur glücklich zurücklässt. Man zahlt einen Preis für das Happy End, weil eine gewisse Art von Wahnsinn mitschwingt. Wenn man eine Vision hat, die gesellschaftlich nicht einfach so geteilt wird, dann gehört ganz viel Mut und ein bisschen Wahnsinn dazu, das durchzusetzen.