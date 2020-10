Alkolenker drohte, flüchtete und zückte ein Messer

In Lokal Gäste mit Messer bedroht

Doch bevor es dazu kam, überschlugen sich die Ereignisse noch: Am Donnerstagnachmittag erging eine anonyme Anzeige, dass der amtsbekannte Mann erneut alkoholisiert mit einem Pkw fahren würde. Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet, an der sich insgesamt fünf Streifen des Bezirkes beteiligten. Kurz nach 17 Uhr hielt sich der Mann in einem Lokal in Deutschlandsberg auf, bedrohte dort die Gäste mit einem Messer und flüchtete in weiterer Folge. Auf seiner Flucht beschädigte der Lenker eine Hauswand.