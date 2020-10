Öffentlicher Aufruf für Restaurant „Shang-Hai“

Eine im Nachhinein positiv getestete Person, für die am Mittwoch das Ergebnis vorlag, war laut den Erhebungen der Gesundheitsbehörde am vergangenen Sonntag, 4. Oktober 2020, zwischen 11.30 und 13.30 Uhr Gast im Restaurant „Shang-Hai“ in Reutte. Personen, die sich zur genannten Zeit ebenfalls dort aufhielten, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.