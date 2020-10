„Wegen ein Paar Euro versaue ich nicht mein Leben“

Wegen Notfall Geld im Spint deponiert

Ganz im Gegenteil: Er habe sich immer darüber geärgert, dass mit den abgegebenen Geldscheinen an seiner Dienststelle so schlampig umgegangen werde. Deshalb sei er zweimal jährlich mit dem Kuvert, in dem diese aufbewahrt wurden, zur Bank gegangen, habe die abgegriffenen Geldscheine zählen und durch neue ersetzen lassen. Durch einen medizinischen Notfall habe er das Geld nicht mehr an den angestammten Platz zurücklegen können und in seinem Spint deponiert.