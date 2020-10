Alec Baldwin: Schluss mit dem Kinderkriegen!

„Zeit ein neues Kind zu machen“

Im Talk mit Ellen DeGeneres witzelte der Schauspieler: „Jemand sammelt Autos, Uhren, Kunstwerke. Und meine Frau sammelt Kinder. Sie mag sie. Wenn ein Kind drei Jahre alt wird und nicht mehr so ​​viel Freude bereitet wie in den ersten Jahren, schauen Hilaria und ich uns an und denken: Nun, es ist Zeit, ein neues zu machen!“