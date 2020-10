Haller Baulöwe im Streit mit Großgrundbesitzer

Mächtiger Haller Baulöwe gegen Götzner Großgrundbesitzer: So lautet derzeit das Match in der Axamer Lizum. Wie berichtet, will Mehrheitseigentümer Fröschl drei alte Lifte durch eine neue 10er-Gondelbahn ersetzen - dieselbe Bauart übrigens wie am Patscherkofel. Die Trasse passt aber dem Grundeigentümer nicht.