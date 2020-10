Tierpfleger ging unerlaubt zu Bär ins Gehege - tot

Schockierende Szenen im berühmten Großen Moskauer Zirkus: In der russischen Hauptstadt hat ein Bär einen Tierpfleger am Montag in dem traditionsreichen Zirkus angegriffen und getötet. Der Mitarbeiter betrat laut offiziellen Angaben das Gehege unbefugt und verstieß gegen alle Sicherheitsregeln. Versuche von Kollegen, den Mann noch zu retten, scheiterten.