Corona-Schwerpunkt in Regierungssitzung

In Kärnten gibt es 67.581 Schüler in den Pflichtschulen, in den AHS und BMHS sowie in den Berufsschulen, 4312 Lehrer in den Pflichtschulen, 2850 im AHS/BHS-Bereich in insgesamt 3075 Klassen. „Wir haben 27 positiv Getestete seit Schulbeginn in allen Schulen des Landes. Die Zahlen relativieren die vermeintliche Problematik“, wies Kaiser hin. Parallel dazu plant das Rote Kreuz, das derzeit vier Teststationen in Klagenfurt, Villach, Spittal und St. Veit betreibt, diese auf alle Bezirke im Land auszuweiten.