St. Pölten löst Vertrag mit Schimpelsberger auf

„Ein Wolf wird in Zukunft nicht mehr Teil unseres Rudels sein“, heißt es am Dienstag in einer Aussendung der St. Pöltner. Der SKN und Michael Schimpelsberger gehen ab sofort getrennte Wege. Die Wölfe und der 29-jährige Rechtsverteidiger, der im Sommer 2019 nach St. Pölten wechselte und insgesamt drei Partien für das Wolfsrudel bestritt, einigten sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung.