Am ersten Uni-Tag gab´s in Linz drei Corona-Fälle

Drei neue Corona-Fälle vermeldet die Johannes Kepler Universität Linz heute im Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei den betroffenen Personen, die das letzte Mal am 28. bzw. 29. September in den Büros waren, handelt es sich um zwei Mitarbeiter im Bankengebäude bzw. einen Mitarbeiter im LIT Open Innovation Center. Alle Personen, die in unmittelbarem Kontakt mit den Erkrankten standen, wurden von Seiten der Universität informiert und ins Homeoffice geschickt.