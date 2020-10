Kalajdzic greift den Rekord von Bobic an!

„Der Ball flog mir perfekt auf den Kopf. Mehr hab ich nicht machen müssen“, lächelte Kalajdzic, der nach langer Verletzungspause in der vergangenen Saison (Kreuzbandriss) einen Traumstart in die deutsche Bundesliga hinlegte. Geht die Serie weiter, greift er den Rekord von Frankfurts Sportdirektor Fredi Bobic an, der bei dessen Einstand fünfmal in fünf Runden getroffen hatte.