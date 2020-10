Tiwag baut Hindernis in Brunau rück

Während sich am Samstag der WWF gegen das Kraftwerk in Tumpen zur Wehr setzte, begann die Tiwag nur wenige Kilometer nördlich in Brunau, das dortige Wehr zu beseitigen. Diese rund zwei Meter hohe Stauung wurde in den 1950er Jahren von der Haiminger Wassergenossenschaft errichtet, um die landwirtschaftlichen Flächen zu bewässern. Die Beseitigung der Wehrs – eine unüberwindbare Barriere für Fische und Wassersportler – ist eine von zahlreichen ökologischen Begleitmaßnahmen der Tiwag im Rahmen des Kraftwerksausbaus im Kühtai. Das Energieunternehmen nimmt dafür rund drei Millionen Euro in die Hand.