Reineke Fuchs und sein populistisches Spiel

Schonungslos zeigt Goethe im Kleid der Fabel „Reineke Fuchs“, was passiert, wenn die Grundpfeiler eines politischen Systems nicht gefestigt sind und Intriganten oder Populisten (meist beides) bei leichtgläubigen Regierenden auf offene Ohren stoßen. Nicht minder schonungslos ist die stark gekürzte Fassung, die Regisseurin Mina Salehpour für das Grazer Schauspielhaus erarbeitet hat. In drastischem Schwarz-weiß gehalten und auf einem instabilen Rund spielend (Bühne: Andrea Wagner, Kostüme: Maria Anderski), nimmt das Drama seinen Lauf. Und es wird von Minute zu Minute beklemmender, mit welchen Unverschämtheiten, Ungesetzlichkeiten, ja Verbrechen der so windige wie wortgewandte Fuchs (Alexej Lochmann verleiht ihm mitunter fast schon abstoßende Präsenz) durchkommt.