Anschober: Kein Zusammenhang mit hoher Test-Zahl

Alarmierende Zuwächse auch in Nachbarländern

Neben Österreich mit einem Plus an Neuinfektionen von 2,3 Prozent am Samstag seien jedoch auch die aktuellen Zuwächse bei einigen Nachbarländern dramatisch. „Tschechien verzeichnet mit einem Plus von 5,1 Prozent bereits einen Tageszuwachs von 3796 neu bestätigten Fällen, die Slowakei liegt heute bei einem Plus von 6,2 Prozent, Ungarn bei plus 4,8 Prozent. Große Teile Europas befinden sich damit in einer sehr schwierigen Phase der Corona-Krise", so Anschober.