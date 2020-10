Gericht in Rom kippt Grippe-Impfpflicht

Ex-Premier tritt nächste Impfpflicht-Debatte los

In den Augen dieser Italiener wird diese Herrschaftsform auch in den kommenden Monaten weiter bestehen bleiben, denn Conte kündigte am Donnerstag an, den Ausnahmezustand bis zum 31. Jänner 2021 verlängern zu wollen. Dies wird der Regierung ermöglichen, auch in den kommenden Monaten Entscheidungen über Maßnahmen wie Ausgangssperren ohne Zustimmung des Parlaments zu treffen. Übrigens tobt in Italien bereits die nächste Impfpflicht-Debatte. Denn Ex-Premier Matteo Renzi, der das Land zwischen 2014 und 2016 regiert hatte, hat eine Unterschriftensammlung für eine verpflichtende Corona-Impfung gestartet.