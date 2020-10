Rätselraten um Pferdemist auf der Donauinsel

„Woher kommen diese Rossknödel? Stimmt, wahrscheinlich von an Ross! Nur was macht ein Ross hier?“, fragt sich ein Facebook-User, nachdem Fotos von einer nicht zu kleinen Menge Pferdemist auf einem Radweg nahe der Donauinsel in Wien aufgetaucht sind. Die Frage ist nicht unberechtigt - denn eigentlich sind sowohl Radwege als auch die Donauinsel für Pferd und Reiter tabu.