Das sind die schönsten Kinderbücher aus Österreich

Mira Lobe musste während des Zweiten Weltkrieges nach Palästina auswandern, wo einige Ihrer ersten Bücher in hebräischer Sprache entstanden. Zurück in Wien, verfasste Sie neben Theaterstücken auch Artikel für Kinderzeitungen, die sich in kurzer Zeit großer Beliebtheit erfreuten. Mutige Kinder oder Tiere sind zentrale Figuren in Ihren Kinderbüchern. Mit diesem Buch haben Sie eine Sammlung aus 6 tollen Vorlesegeschichten, die Groß und Klein gleichermaßen begeistern.