Gastronom gewinnt Corona-Klage gegen Versicherung

Versicherung will in Berufung gehen

Noch muss sich der Augustinerkeller-Betreiber allerdings gedulden, bis er die Millionensumme auch wirklich am Konto hat. Denn sein Prozessgegner will nicht kampflos aufgeben: „Wir werden uns nach Vorliegen der schriftlichen Urteilsgründe sorgfältig mit diesen auseinandersetzen und die Möglichkeiten der Berufung nutzen“, teilte die Versicherung nach der Urteilsverkündung mit.