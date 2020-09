31-jähriger Salzburger an Corona verstorben

Insgesamt erhöht sich die Zahl der Covid-Toten in Salzburg damit auf 41. Bislang starben in der Stadt Salzburg zwei Menschen, im Pongau 17, im Tennengau und Lungau jeweils einer, im Flachgau elf und im Pinzgau neun. Laut Epidemiologischen Meldesystem sind zurzeit 275 Personen an dem Virus erkrankt.