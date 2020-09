Zukunftsstrategie: Länderallianz für Wasserstoff

„Eines der wichtigsten Ziele der Energie- und Klimapolitik ist es ja, bis 2030 die Stromversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energieträgern bereitzustellen, was große Anstrengungen im Ausbau von Ökostromanlagen erfordern wird“, sagt ÖVP-Politiker Achleitner als Gastgeber der Konferenz der Landesenergiereferenten in der Voest in Linz. Wasserstoff kann in so einer Stromversorgung stabilisierend wirken, wobei er aus fossilfreiem Überschussstrom herzustellen ist und für eine saisonale Energiespeicherung genutzt wird.