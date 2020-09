Kinder durften zwei Tage nicht in die Schule gehen

Während die landesweiten Infektionszahlen am Dienstag in Niederösterreich einen positiven Tiefwert erreichten, sorgen ein erloschener und ein neuer Cluster für Aufruhr. Denn wie bekannt wurde, mussten durch die Geschehnisse um den Hochzeitscluster in Schrems im Bezirk Gmünd zahlreiche Schüler daheim bleiben. Indes steckten sich 20 Personen bei einer 80er-Feier an.