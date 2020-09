Waldviertler Hochzeits-Cluster: Bereits 58 Fälle

20 Prozent der Neuerkrankungen in Schulen

Von den 117 am Montag im ganzen Bundensland neu hinzugekommenen Covid-19 Patienten haben sich nach Angaben des Sprechers 72 bereits vor dem jeweiligen positiven Test in Quarantäne befunden. Rund 20 Prozent der Neuerkrankungen gehen demnach auf Schulen - Schüler und Lehrpersonal - zurück.