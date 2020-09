Gespenstische Stille in „Goldener Stadt“ Prag

Pensionistin: „Vom Virus lassen wir uns nicht unterkriegen“

„Ich habe den Kommunismus überlebt. Vom Virus lassen wir uns nicht unterkriegen. Aber ich weiß, was auf dem Spiel steht“, schildert eine Pensionistin beim „Krone“-Lokalaugenschein in einem Kiosk nahe der gotischen St.-Bartholomäus-Kathedrale und blättert in einem Magazin mit dem verstorbenen Nationalhelden Karel Gott auf der Titelseite. Dann legt sie ein paar Kronen-Münzen zur Kassa, steckt das Heft in ihre Tasche und stapft schweren Atems mit der Maske im Gesicht über das Kopfsteinpflaster heimwärts.