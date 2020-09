Bewusstlose vor Lokal: Ursache bleibt mysteriös

Angestellte noch in Klinik

Die Angestellte des Cafés und ein Gast waren am Freitagabend auf einer Bank vor dem Lokal gesessen und rauchten. Fast zeitgleich verloren die beiden das Bewusstsein, sie wurden in sehr kritischem Zustand in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der 56-Jährige konnte noch am Samstag wieder entlassen werden. Auch der Zustand der 55-Jährigen besserte sich, sie ist nicht mehr auf der Intensivstation.