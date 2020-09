Rapid-Profi Murg: Nach Hochzeit reif für die Wüste

Sieben Punkte aus drei Partien, der beste Saisonstart seit 2015 - die nackten Zahlen nach Rapids 2:1-Sieg in St. Pölten. Dennoch keine Spur von Freude oder Erleichterung, in Hütteldorf überwiegt die Ungewissheit. Wobei es bei Dejan Ljubicic gestern eine erste, vorsichtige Entwarnung gab. Rapids Kapitän glaubt, dass er „nur“ mit einer Zerrung an der Leiste davongekommen ist. Nach der heutigen MR-Untersuchung im Spital weiß der 22-Jährige, wie lange die Zwangspause ist.