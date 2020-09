Die Bürden der Generation Corona

„Krone“: Am Anfang der Krise stand der Schutz der Alten auch für Junge an oberster Stelle. Jetzt hat man ein bisschen das Gefühl, dass einige darauf pfeifen und lieber feiern wollen. Wie lässt sich dieser Wandel erklären?

Tristan Horx: In der ersten Lockdown-Phase haben sich die Jungen sehr gut an die Regeln gehalten. Was sich aber quer durch alle Gesellschaftsschichten zieht, ist eine allgemeine Ermüdung gegenüber dem Corona-Thema. Man hat sich zusammengerissen, um die Krise in den Griff zu bekommen. Die Welt hat sich dann langsam wieder geöffnet, und wir durften wieder leben. Für die Jungen war der Lockdown ein Trauma - und in dieses Trauma rutschen sie jetzt zurück. Das überfordert viele. Und die zurückerlangte Freiheit wegen ein paar Idioten aufgeben, das wollen viele eben nicht mehr.