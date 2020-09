Mahle baut in Kärnten 130 Arbeitsplätze ab

Der deutsche Autozulieferer Mahle baut in seinem Werk in St. Michael ob Bleiburg 130 Stellen ab. Bereits am Donnerstag war bekannt geworden, dass Mahle bis 2023 zwei Werke in Deutschland schließen möchte. Was den Personalabbau in Kärnten angeht, so würden die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern „unmittelbar“ starten, versicherte Unternehmenssprecher Ruben Danisch.