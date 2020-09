Druckabfall in Kabine: AUA-Maschine im Tiefflug

Austrian-Airlines-Flug OS 177 war am Donnerstag gerade einmal 30 Minuten in der Luft, als die Besatzung Alarm auslöste. Mit dem Druck in der Kabine stimmte etwas nicht, woraufhin der Pilot im Tiefflug auf lediglich 3000 Metern die Rückreise nach Wien antrat. Laut AUA-Sprechern bestand keine Gefahr für Passagiere.