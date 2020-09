Esel und Ponydame von Gut Aiderbichl gerettet

Nach dem tragischen Unfall konnte sich die Tochter des Landwirtes nicht um die Tiere kümmern und wandte sich verzweifelt an Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber, der wie so oft keine Sekunde zögerte und Esel „Joe“ und Ponydame „Melissa“ abholen ließ. Die beiden süßen Huftiere können sich nun in Ruhe von ihrem Schock erholen, denn der Bergbauer war im August gerade auf dem Weg zu seiner Almhütte auf der Ploner Alm und zu seinen beiden Tieren, als er nur 50 Meter vor der Hütte mit dem Traktor vom Weg abkam, sich mit dem Gefährt zweimal überschlug und erst am nächsten Morgen von den Rettungskräften nur mehr tot geborgen werden konnte. Neben der Trauer um den Vater, kam für die Tochter die große Sorge, was mit den beiden geliebten Tieren geschehen solle. Der 15-jährige Esel „Joe“ und die 20-jährige Ponydame „Melissa“ waren seit gut zehn Jahren zusammen und wurden vom Landwirt mit viel Liebe umsorgt.