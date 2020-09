Aus Langeweile Steine auf Bahngleise gelegt

Die Polizei Krumpendorf konnte jene Täter ausforschen, die wie berichtet sowohl am Montag als auch am Dienstagabend Steine auf die Bahngleise bei Krumpendorf am Wörthersee gelegt hatten. Zwei Burschen im Alter von 14 und 16 Jahren hatten die Steine aus Langeweile und Neugier abgelegt.