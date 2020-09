Ein Stützpunkt im (noch) ewigen Eis!

Obwohl der Arbeitstag für die vier in der kurzen Saison zwischen Juni und Ende September frühmorgens beginnt und erst spät nachts endet, bezeichnet Bernd das Arbeiten hier als „gemütlich“: „Die Leute sind ruhiger und leichter zufriedenzustellen, weil sie wissen, wo sie sich befinden.“ Eine große Herausforderung aufgrund der extremen Lage ist die Technik der Hütte. „Gibt’s Probleme, dann müssen wir uns selbst helfen“, verrät der Osttiroler. Der Wasserbedarf wird durch Gletscherwasser gedeckt, das in einem rund 60.000 Liter fassenden Becken gesammelt wird. Von hier kommt es zur Hütte, wird in einen Hochbehälter gepumpt, gefiltert und entkeimt. Warmwasser entsteht in einer Solarthermieanlage, die mittels Gastherme unterstützt wird.