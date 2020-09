Bank-Pleite riss bisher acht Unternehmen mit

Der Florianihof in Mattersburg ist nur eines der insgesamt acht der Skandal-Bank nahestehenden Unternehmen, die in die Insolvenz geschlittert sind. Die Commerzialbank schlägt sich auch auf die Statistik für die ersten drei Quartale nieder: Waren es im Vorjahr noch 33 Millionen Euro Passiva, so sind es heuer 869 Millionen Euro. Allein bei der Mattersburg-Bank sollen es 800 Millionen Euro sein.