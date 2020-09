Arbeiterkammer gibt Tipps für Homeoffice-Arbeit

„Die Arbeit im Homeoffice ist bisher noch kaum gesetzlich geregelt“, betonte Eder bei einer Pressekonferenz in Salzburg. Seit Corona sei die Homeoffice-Quote von zehn auf 40 Prozent gestiegen. Homeoffice dürfe aber nicht erzwungen werden. „Die Freiwilligkeit muss an oberster Stelle stehen.“ Derzeit sei aber noch alles möglich. Per Vereinbarung könne man auch die ganze Arbeitszeit zu Hause bleiben. Eine gewisse Zeit im Unternehmen zu verbringen, sei aber wegen der sozialen Kontakte und der Kommunikation mit den Mitarbeitern wichtig.