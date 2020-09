Kühler Oldie: Die Eisriesenwelt wird 100 Jahre alt

In den 100 Jahren, in denen die Naturattraktion zugänglich ist, hat sich die Höhle immer wieder verändert. „Das Eis wandelt sich, Figuren entstehen, verschwinden aber auch wieder. Das ist das Reizvolle an der Eishöhle“, erzählt Friedrich Oedl, der Geschäftsführer der Eisriesenwelt, im Gespräch mit der APA. Sein Großvater Friedrich und dessen Bruder Robert gehörten zu jenen Höhlenforschern, die nach dem Ersten Weltkrieg als Pioniere das kilometerlange Labyrinth im Inneren des Berges erkundeten. Offizieller Entdecker der Eishöhle ist der Salzburger Naturforscher Anton von Posselt-Czorich. Er ist 1879 allein rund 200 Meter in die Höhle vorgedrungen, dann konnte er auf der steilen Eiswand nicht mehr weiter. 1913 nahm Alexander von Mörk, der Begründer der Salzburger Höhlenforschung, mit einigen Kollegen die systematische Erkundung der Riesenhöhle im Tennengebirge auf.