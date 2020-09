Großes Comeback für die Sängerknaben im Internet

Die sogenannte World Online Tour der Sängerknaben startet am Freitag um 19 Uhr und wird über die Klassik-Plattform idagio live zeitversetzt gesendet. Tickets (zu haben auf www.wsk.at/wot) für den Stream kosten 5,90 Euro. Dieses im Internet übertragene Konzert aus dem bekannten Palais Augarten ist insofern auch ein einmaliges Ereignis, weil alle vier Chöre, also insgesamt 100 Wiener Sängerknaben, so gut wie nie gemeinsam zu erleben sind.