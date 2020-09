Diskussion um Registrierung von Gästen in Lokalen

Die Touristiker in der Tiroler Wirtschaftskammer sind für eine verpflichtende Gästeregistrierung in Lokalen, um bei einem Coronafall Kontaktpersonen schneller informieren zu können. Auch LH Günther Platter unterstützt die Forderung. Datenschützer Hans Zeger ist jedoch äußerst skeptisch und sieht kaum Möglichkeiten, das in der bevorstehenden Wintersaison umzusetzen. St. Anton erprobt eine digitale Registrierung auf freiwilliger Basis. Die ersten Erfahrungen seien positiv, heißt es dort.