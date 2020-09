Salzburg hat am wenigsten Corona-Neuinfektionen

Die Covid-19-Lage ist in Österreich derzeit relativ stabil. Die Zahl der Infizierten ist nahezu gleich hoch wie am Vortag. Am Mittwoch gibt es im gesamten Land 8258 Infizierte, am Dienstag waren es 8220. Seit Beginn der Pandemie starben 777 Menschen in Österreich am Virus.