Mit Geldstrafen, Polizei und Militär gegen Corona

„Das Land befindet sich an einem gefährlichen Wendepunkt.“ Mit diesen eindringlichen Worten hat sich am Dienstag der britische Premier Boris Johnson an seine Landsleute gewandt und appellierte an alle, sich an die nun wieder verschärften Pandemie-Bestimmungen zu halten. Man werde diese streng überprüfen und Geldstrafen verhängen. Die Polizei werde stärker in den Straßen präsent sein, gegebenenfalls könne auch das Militär eingesetzt werden, so Johnson weiter.