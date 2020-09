Admira-Coach: Abflug statt Training - Magath baff

Felix Magath, Admiras starker Mann in schwachen Zeiten, blinzelte Richtung Vormittagssonne: „An so einem schönen Tag bleibt doch keiner daheim.“ Stimmt, Admiras freier Tag wurde nach dem Derby-Debakel gestrichen, 18 Feldspieler - darunter der Gladbacher Testpilot Tom Gaal - hetzten über den Platz. Nur der Cheftrainer fehlte, „Co“ Sven Schuchardt leitete die Einheit. Patrick Helmes war heim nach Köln geflogen, weil er Behördenwege zu erledigen hatte. Ein absolutes No-Go. Wenn die Spieler keinen freien Tag haben, dann hat das auch für den Coach zu zählen. Magath in seiner typischen Art: „Ich hätte das nicht gemacht, aber ich war auch nie Interimstrainer ...“