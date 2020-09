Banken sahen bei Schmiergeld und Korruption weg

Die Corona-Infektionszahlen und kostenlose Grippeimpfungen für Kinder - das sind die Themen in der heutigen krone.tv-News-Sendung. Zugeschalten ist Investigativjournalist Michael Nikbakhsh vom „profil“. Was die FinCEN-Files genau sind, warum sie wichtig sind und was sich im weltweiten Finanzsystem ändern muss, erklärt er im Gespräch mit krone.tv-Journalistin Damita Pressl.