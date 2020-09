Immer mehr stationäre Patienten in Spitälern

Die Bettenanzahl in den Kliniken ist begrenzt: Landesweit stehen 102 Normalbetten und fünf Intensivbetten für Corona-Patienten bereit. Am Samstag wurden 24 Personen in den Spitälern stationär betreut. 14 davon lagen auf der Abklärungsstation, acht auf der Covid-Station und zwei auf der Intensivstation. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass die Hospitalisierungsrate langsam, aber sicher steigt: Am 6. September waren erst acht Patienten auf der Abklärungsstation und zwei auf der Normalstation.